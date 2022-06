M5S, che bordata a Di Maio: “parole irrispettose su politica estera, getta discredito sul Movimento”

20 Giugno 2022 15:20

Affermazioni prive di fondamento e discredito sulle decisioni del Movimento 5 Stelle in materia di politica estera: così il Consiglio Nazionale del M5S risponde alle affermazioni di Luigi Di Maio

Continua il botta e risposta a distanza fra il Movimento 5 Stelle e Luigi Di Maio, uno degli esponenti di spicco del partito, trasformatosi nelle ultime ore in antagonista. Tutto è nato da una bozza redatta da alcuni senatori pentastellati che chiedeva lo stop all’invio delle armi in Ucraina, fortemente criticata da Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri ha parlato di disallineamento dalla Nato e Dall’UE che rischia di “mettere a repentaglio la sicurezza dell’Italia“. Frizioni delle quali l’ex premier Giuseppe Conte, volto del partito, si è detto molto rammaricato, finendo però per mediare fra la posizione di Di Maio e quella della frangia contraria del M5S.

La risposta non si è fatta attendere. Le “recenti dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio” sulla linea in materia di politica estera del M5s “distorcono le chiare posizioni” assunte a maggio e “oggi integralmente ribadite, sempre all’unanimità“. Si legge nel comunicato del Consiglio Nazionale del M5s. Sono parole “inveritiere e irrispettose della linea Di politica estera assunta” dal Movimento, che non ha mai messo in discussione la collocazione dell’Italia nell’ambito dell’Alleanza Atlantica e dell’UE, viene ribadito. Dichiarazioni che “sono suscettibili Di gettare grave discredito sull’intera comunità politica del M5S, senza fondamento alcuno“.