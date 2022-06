Luigi Strangis a Reggio Calabria: bagno di folla al Porto Bolaro per il vincitore di “Amici” | FOTO e VIDEO

5 Giugno 2022 21:55

Il vincitore dell’ultima edizione di “Amici”, il giovane cantante lametino Luigi Strangis, quest’oggi ha fatto tappa a Reggio Calabria, per il firmacopie: un fiume di gente ad accoglierlo

Da Lamezia a Reggio Calabria passando per… Canale 5. Luigi Strangis ha vinto l’ultima edizione di “Amici“, il noto talent show condotto da Maria De Filippi, solo qualche settimana fa, facendo saltare di gioia una città intera, quella lametina appunto, di cui è originario. Ancora impressi negli occhi (con emozione) le immagini non solo delle “carte” finali, ma anche dell’enorme piazza della città calabrese, vestita a festa con il maxi schermo per seguire l’ultima puntata del programma, vinta da Strangis.

E il giovane cantante ha già cominciato il suo tour in giro per l’Italia per il consueto firmacopie. Oggi, la tappa è stata nella sua Calabria, più precisamente a Reggio, al Centro Commerciale “Porto Bolaro”, accolto da tantissimi fan nel pieno pomeriggio e nonostante il caldo. Emozionatissimo, Luigi si è totalmente “aperto” agli appassionati reggini che hanno voluto salutarlo, facendosi firmare i CD acquistati o scattandosi un selfie. Erano in più di 800, arrivati anche dalla Sicilia. Tanti ragazzi, anche diabetici (Luigi ha il diabete), ma pure gente più adulta. Foto e video a corredo dell’articolo.