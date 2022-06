Lettera aperta al presidente Occhiuto: “il diritto alla mobilità dei calabresi con disabilità”

13 Giugno 2022 10:56

La presidente di Unasam Calabria, Immacolata Cassalia, scrive una lettera aperta al presidente Occhiuto invitandolo a preservare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità residenti in Calabria

“Le conquiste raggiunte devono essere per sempre, se conquistato il diritto alla mobilità consolidato da un regolamento CE n.110/2006 dal Parlamento europeo e del Consiglio, 5 luglio 2006 relativo al diritto delle persone con disabilità a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Nonostante i pregiudizi e gli egoismi non diano attenzione al bisogno, si rimane distaccati rispetto alle fragilità umane, si lascia isolata la persona nel suo involucro di sofferenza. La privazione degli accompagnamenti favorisce la disuguaglianza producendo allontanamenti da una società che deve accogliere l’altro nei suoi bisogni, nelle sue necessità considerate a sé.

I diritti sono una forza sociale, una rete di garanzia, un godimento connesso allo sviluppo globale da usare nell’interesse collettivo. Non si può vivere di diritti astratti diversi, i diritti sono inviolabili e devono essere restituiti nei luoghi in cui le persone vivono. La mancanza di riferimento organico e degli svuotamenti di figure di rilevo per queste esigenze (PRM) indica la noncuranza degli organismi aeroportuali ai bisogni specifici, soprattutto una mancanza di progettualità che mette in atto allontanamenti estesi su tutto il territorio aeroportuale calabrese. Spargere questi contenitori lavorativi svuotati delle figure PRM, appositamente formate, non favorisce una libera mobilità, le persone con bisogni specifici non possono essere succube delle restrizioni assistenziali, bisogna che siano facilitati nei loro movimenti e nelle loro necessità per il raggiungimento dei loro obbiettivi. Non si possono riconoscere i diritti civili o politici e negare quelli sociali. La Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea li accoglie tutti: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia: valori che identificano la posizione di chiunque”. È quanto affermato in una lettera aperta, indirizzata al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, da Immacolata Cassalia, presidente Unasam Calabria.