20 Giugno 2022 11:10

Presso la Sala Conferenze della Caserma “Pepe-Bettoja” sede del Comando Militare Esercito “Calabria” in Catanzaro, L’Associazione “Calabria in Armi” ha presentato il suo nuovo libro “Calabria Testimone di Battaglie”

Nei giorni scorsi presso la Sala Conferenze della Caserma “Pepe-Bettoja” sede del Comando Militare Esercito “Calabria” in Catanzaro, L’Associazione “Calabria in Armi” ha presentato il suo nuovo libro “Calabria Testimone di Battaglie”. Scritto da alcuni soci, il libro presenta quattro battaglie combattute in secoli diversi, tra il decimo e il ventesimo, da eserciti stranieri sul suolo calabrese, senza la partecipazione della nostra popolazione. Eppure tutte quelle battaglie ebbero effetti importanti, se non decisivi, sulla storia della nostra terra e sulla formazione del carattere e della cultura della nostra popolazione.

L’Associazione “Calabria in Armi” con questo nuovo libro, dopo il precedente “1943 Divisione Mantova in Calabria”, prosegue con dedizione e orgoglio la sua opera di conservazione e divulgazione di conoscenze e valori da tramandare alle giovani generazioni. Dopo i saluti di ben venuto ai partecipanti, da parte del Comandante del Comando Militare Esercito “Calabria”, l’alto Ufficiale ha evidenziato che oltre alle numerose conferenze e attività culturali organizzate dall’Associazione, i libri da essa pubblicati rappresentano un punto fermo, ambiscono ad essere essi stessi la rappresentazione concreta, materializzata dei sentimenti di servizio, lealtà, amor di Patria di tutti gli associati.