Incrociatore russo di fronte alle coste di Calabria e Sicilia: “presa insolita deviazione”

13 Giugno 2022 12:35

Il Varyag è un incrociatore di classe Slava, la stessa classe del Moskva, “una delle unità più potenti schierate nel Mediterraneo insieme all’incrociatore Ustinov”

Almeno due unità russe, l’incrociatore Varyag (011) e l’Udaloy I, nota anche come Progetto 1155, sono state segnalate nelle acque del Mar Ionio, al largo delle coste della Calabria e della Sicilia. A riferirlo è il portale ItaMilRadar, che ha rintracciato la posizione esatta delle due imbarcazioni. L’incrociatore prosegue probabilmente in direzione di Zante, la deviazione è insolita ed è probabilmente legata alla presenza nella stessa zona della nave americana Truman CSG. Il Varyag è un incrociatore di classe Slava, la stessa classe del Moskva, “una delle unità più potenti schierate nel Mediterraneo insieme all’incrociatore Ustinov”.

Conoscere l’esatto punto del gruppo navale non è possibile, ma ieri, osservando la rotta di un Lockheed CP-140 (reg. 14110) della RCAF di ritorno da una missione nel Mediterraneo orientale, il portale ha registrato come abbia effettuato un’insolita deviazione nel Mar Ionio, in orbita a ovest dell’isola greca di Zante. “Non si sa se questa deviazione sia dovuta e se sia legata alla presenza di altre navi, ma si tratta sicuramente di una deviazione insolita”, spiega il portale.