SS106 chiusa per incidente mortale a Strongoli: traffico deviato

12 Giugno 2022 12:17

Strongoli: la SS106 è al momento chiusa e il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria

La strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 262, nel comune di Strongoli, in provincia di Crotone, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un camper ed una utilitaria Fiat 112 che si sono scontrate frontalmente causando il decesso di una persona, il conducente dell’auto, un giovane di 31 anni deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i soccorritori del 118 e l’Anas per ripristinare la viabilità sulla SS106 chiusa a causa del sinistro mortale.