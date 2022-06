Giornata Mondiale del Donatore, la toccante lettera dell’Avis di Reggio Calabria: “periodi difficili, ma ti ringraziamo” | VIDEO

A Reggio Calabria, in questo periodo, c’è forte carenza di sangue. Lo avevano evidenziato i componenti dell’Avis di Pellaro qualche giorno fa, nel corso della nostra visita alla sede. Dopo la grande risposta durante il Covid, adesso un “rilassamento” che significa purtroppo meno donatori e meno sacche. E quale migliore occasione, ora, per ribadire con forza quanto sia importante donare per salvare vite umane. Domani, 14 giugno, è la Giornata Mondiale del Donatore, e la Presidente Provinciale di Avis Reggio Calabria, Giovanna Micalizzi, con una toccante lettera ha deciso di ringraziare tutti i donatori, invitando poi chi non l’ha fatto a recarsi nei vari punti della provincia. Di seguito il testo integrale e in basso un video realizzato per sensibilizzare sul tema, proprio con le sue parole.

Carissimo Donatore,

gli ultimi periodi sono stati davvero tra i più difficili e il tuo supporto è stato fondamentale per affrontarli al meglio e grazie al tuo aiuto abbiamo garantito sempre il nostro servizio con consapevolezza insieme alla sicurezza imposta. Nessuno ti ha mai definito un eroe, noi donatori non amiamo definirci speciali, perché il nostro è quel gesto che preferiamo annoverare tra quelli più normali, forse anche tra i più semplici, ma tra i più largamente diffusi, per quanti siamo possiamo definirci un esercito e questa volta pronti alla difesa, di un diritto alla salute che con forza riconosciamo appartenere a tutti indistintamente.

Sei un donatore di sangue, doni la vita e prima ancora la tua scelta diventa l’anima che conduce il fil rouge in questo mondo in cui ci riconosciamo anche come donatori di pace in contrapposizione alla guerra in Ucraina e prima ancora donatori in sicurezza nella lotta contro il Covid – 19. Tutto questo fa di noi cittadini scrupolosamente saggi e attenti a tutto ciò che ci circonda. Come tutti i donatori di sangue anche tu hai risposto a tutti i nostri appelli e se sei tra coloro che sono diventati donatori di sangue grazie alla pandemia, Ti ringraziamo per aver saputo dare la giusta attenzione a ciò che la crisi in quel momento ci chiedeva attraverso gli urli insostenibili dell’emergenza sanitaria con la conseguente necessità di garantire una risposta continua al fabbisogno di cure. E con il tuo impegno personale insieme al nostro associativo siamo chiamati a rispondere responsabilmente a questa continua necessità.

La giornata mondiale del Donatore di sangue nasce per ribadire con forza che il fabbisogno di sangue non cessa mai anzi è costante tutto l’anno e che deve essere garantito ad ogni ammalato indipendentemente dalla latitudine, dalle condizioni sociali, dalla razza, dalla religione o appartenenza politica. La giornata mondiale del Donatore che ti ricorda, ribadisce che questo bisogno di sangue e di farmaci plasma derivati, va soddisfatto con il contributo dei donatori come te, volontari, anonimi e non remunerati che attraverso un gesto altamente etico e di umana solidarietà celebrano l’amore incondizionato per la vita e nutrono pieno rispetto per l’ammalato. La stagione estiva tra l’altro, appena iniziata, è sempre stata caratterizzata dalla criticità nella carenza di globuli rossi perciò anche quest’anno invitiamo tutti i donatori a una risposta immediata per fronteggiare questi mesi estivi, in cui la carenza di sangue è particolarmente importante. Rilanciare la ripartenza sia anche motivo di serenità per tutti.

Siamo in tanti, quasi un milione e 300 mila, un” popolo numeroso” in questo Paese che crede fortemente alla solidarietà eticamente libera da condizionamenti e fortemente salda ai principi della gratuità. Sicuramente è anche grazie a Te, alla scelta che hai fatto di donare il sangue, al coinvolgimento di altre persone che come te potrebbero ancora farlo, alla scelta di appartenenza alla grande famiglia dell’Avis, che ci permette di aiutare ancora chi ha bisogno. I motivi per ringraziarti sono davvero tanti e da parte di molti, per questa ragione ho preferito raggiungerti, questo mi permette oggi, in questa particolare giornata mondiale di poterti dedicare unicamente il rande “GRAZIE” a vita per la vita. Ti lascio come ultimo pensiero le bellissime parole del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’apertura dell’88 esima Assemblea Generale Avis il 20 maggio scorso a Perugia: “La donazione di sangue fonda la sua attività sui principi della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. La solidarietà è un caposaldo del nostro ordinamento che prevede l’anonimato e la gratuità della donazione, condizioni queste che rendono ancora più ammirevole l’attività dei volontari, svolta in silenzio e senza alcuna pretesa di riconoscimento. Mai come oggi abbiamo bisogno di diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura della condivisione: in questo senso la donazione di sangue è, altresì, un eccezionale strumento di integrazione, che permette, di fatto, di superare ogni differenza”. E anche grazie a Te che noi possiamo continuare ad aiutare, fai sempre della tua vita un dono affinché il dono sia vita per gli altri”.