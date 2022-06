19 Giugno 2022 14:06

Gioiosa Marea: la Pro Loco organizza la Festa della Musica, evento nazionale promosso dal Ministero della Cultura

La Pro Loco di Gioiosa Marea organizza “La festa della Musica”, evento nazionale promosso dal Ministero della Cultura, UNPLI, SIAE, AIPFM e Rappresentanza Italiana Commissione Europea. Gioiosa Marea si prepara con grande entusiasmo all’evento che avrà inizio alle ore 16:00 in spiaggia con il dj set e color party per poi proseguire all’Arena Canapè a partire dalle ore 20:30. Gli spettatori nella magica serata del solstizio d’estate assisteranno alle esibizioni di numerosi artisti, musicisti e cantanti affermati ed emergenti in generi musicali diversi.