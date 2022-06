Giampilieri: torna dopo 2 anni di assenza la Festa della Madonna delle Grazie

29 Giugno 2022 17:12

La Festa della Madonna delle Grazie di Giampilieri Superiore 2022 torna dopo 2 anni di assenza per il Covid

Sabato 2 e Domenica 3 luglio avranno luogo a Giampilieri superiore, dopo 2 anni di assenza per la pandemia di covid, i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie. Ad aprire i festeggiamenti Sabato 2 Luglio saranno i tradizionali 21 colpi di cannone. Alle 18:00 si svolgerà la consueta Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre. Alle 20:45 la partenza del simulacro della Beata Vergine Maria delle Grazie dal Santuario alla Chiesa parrocchiale per la scalinata e successivamente i fuochi d’artificio all’arrivo in paese. Domenica 3 Luglio invece i festeggiamenti proseguiranno con due SS. Messe alle ore 11:00 e alle ore 18:00. Segue la solenne processione del Simulacro della Madonna delle Grazie per le vie del paese: a seguire, dopo il rientro in Chiesa Madre, si svolgerà un concerto bandistico in piazza. A concludere i festeggiamenti saranno i fuochi d’artificio alle 24:00.