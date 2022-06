Fatti di Musica 2022, in Calabria i concerti di Cocciante, Franco 126, Rkomi e Irama

12 Giugno 2022 13:40

Sarà un mese di agosto all’insegna della grande musica in Calabria: la rassegna “Fatti di Musica 2022” si prepara ad accogliere Riccardo Cocciante, Franco 126, Rkomi e Irama

Fatti di Musica 2022, la 36esima edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e organizzato da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in Calabria, dopo il successo di Notre Dame De Paris a Reggio con oltre 15000 spettatori, si prepara agli attesi appuntamenti estivi. Tra questi spicca l’attesissimo live di Riccardo Cocciante, “Cocciante canta Cocciante”, che sarà ospite per la prima volta nello storico Festival e torna in Calabria dopo circa quarant’anni dal suo ultimo live. Il suo concerto è fissato per martedì 2 agosto alle ore 21:30 nella splendida cornice del Teatro dei Ruderi di Diamante, al centro della straordinaria Area Archeologica di Cirella Antica.

Il live di Riccardo Cocciante è uno degli eventi più attesi dell’intera estate musicale italiana. Solo sette concerti esclusivi, in luoghi eccezionali come Piazza SS. Annunziata a Firenze o il Teatro Grande degli Scavi di Pompei. Quello del 2 agosto a Diamante è la tappa più a Sud, unica per Calabria e Sicilia. Il grande cantautore, autore peraltro delle musiche di Notre Dame De Paris, l’opera moderna che ha battuto ogni record a livello mondiale, sarà accompagnato dalla sua band e dai 40 musicisti dell’Orchestra Sinfonica Mercadante diretta dal celebre Maestro della Rai Leonardo De Amicis. La lunga scaletta del concerto prevede tutti i suoi intramontabili successi, da “Margherita” a “Bella senz’anima”, passando per altre perle come “Se stiamo insieme”, “Un nuovo amico”, “Celeste nostalgia”, “Primavera”, “Io canto” e tutte le altre hit che hanno scritto pagine di storia della canzone d’autore, diventando colonna sonora di più generazioni. Non mancheranno alcune sorprese in una notte che si preannuncia indimenticabile. Solo 2500 i biglietti disponibili, già in vendita su www.ticketone.it, quanto i posti a sedere del magico Teatro. Riccardo Cocciante riceverà il premio di “Fatti di Musica”, oscar del live, nella sezione “Miti della Musica d’Autore”, assegnato in questi anni a stelle come Paolo Conte, Gino Paoli, Ivano Fossati, Francesco Guccini, star internazionali come James Taylor, Mark Knopfler, Al Jarreau e decine di altre stelle assolute.

Dopo il live di Riccardo Cocciante, il Festival virerà sulla nuova musica italiana di maggior successo con il live di Franco126 l’8 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante, quello di Rkomi il 12 agosto nell’Anfiteatro di Acri e quello di Irama il 20 agosto ancora nel Teatro dei Ruderi. Si tratta di tre protagonisti assoluti della nuova musica d’autore: Franco126 ha appena pubblicato il nuovo brano “Mare malinconia” in duetto con Loredana Bertè, Rkomi e Irama stanno spopolando in tutte le classifiche con i loro successi dell’ultimo Festival di Sanremo e le nuove hit per l’estate. Fatti di Musica 2022 presenterà anche un mini tour di Joe Bastianich e la Terza Classe. Il “Restauranteur” internazionale e la sua band porteranno il loro blugrass, tra Blues e Country statunitense, il 24 giugno a Tropea (affaccio Raf Vallone), il 26 a Rende (c/da Surdo) e il 28 a Lamezia T. (c.so Numistrano). Tutte le informazioni sono reperibili al sito www.ruggeropegna.it.