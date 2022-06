Caos elezioni a Palermo, Taverna: “episodi antidemocratici, si passi a voto elettronico”

13 Giugno 2022 00:45

Per il vicepresidente del Senato e del M5S, Paola Taverna, “nel 2022 non può accadere che cittadini vengano rimandati a casa perché le sezioni elettorali non sono pronte”

“Mi sembra una follia: i cittadini che si recano ai seggi a votare vengono rimandati a casa perché le sezioni elettorali non sono pronte. Nel 2022! Uno dei più sacri diritti, quello del voto, va a farsi benedire senza scusanti. La macchina elettorale si è dimostrata troppo spesso in questi anni obsoleta, lenta e farraginosa, oltre che costosissima”. Lo scrive sui social il vicepresidente del Senato e del M5S, Paola Taverna, in riferimento soprattutto al caos che si è verificato nella giornata di oggi a Palermo.

“Bisogna al più presto porvi rimedio perché è impensabile che in futuro possano ripetersi episodi antidemocratici come quelli che si stanno verificando in queste ore soprattutto a Palermo. Come? Semplice: attraverso il voto elettronico, come accade ormai in moltissimi Stati. Il futuro e lo sviluppo passano attraverso anche la tecnologia, come il M5S sostiene da sempre”, conclude l’esponente pentastellata.