Elezioni Comunali a Messina: il candidato sindaco De Domenico si è recato a votare | FOTO

12 Giugno 2022 09:58

Gli scatti al candidato a sindaco di Messina Franco De Domenico che questa mattina si è recato a votare nella sezione 125 dell’Istituto Comprensivo Mazzini, sia per le Consultazioni Elettorali che per quelle Referendarie 2022

Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Franco De Domenico, si è recato a votare questa mattina mattina, alle 9.30, nella sezione 125 dell’Istituto Comprensivo Mazzini di Messina. Il candidato ha concesso qualche scatto concesso agli organi di stampa presenti. Per De Domenico sarà una sfida aperta contro un centrodestra che corre diviso: la Lega (Prima l’Italia) sostiene infatti la candidatura di Federico Basile, ex direttore generale del Comune proposto dal sindaco uscente Cateno De Luca, mentre gli altri partiti della coalizione hanno scelto di puntare su Maurizio Croce.

Si ricorda che oggi, domenica 12, si voterà dalle ore 7 fino alle 23, sia per le Consultazioni Elettorali che per quelle Referendarie 2022. Per le Elezioni Amministrative di Messina e il Referendum Montemare gli elettori sono 192.072, di cui 90.982 uomini e 101.090 donne; per i cinque Referendum nazionali invece gli elettori sono 179.508, di cui 84.429 uomini e 95.079 donne. Come da consuetudine, nel corso della votazione, si procederà alla rilevazione dell’affluenza degli elettori alle urne. In particolare la rilevazione sarà effettuata alle ore 12, alle 19 e alle 23, in coincidenza con la chiusura dei seggi, cui seguirà lo scrutinio dei cinque Referendum nazionali. Dopo la sospensione, le operazioni di scrutinio riprenderanno alle ore 14 di lunedì 13 relativamente, nell’ordine, all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, dei Presidenti di Circoscrizione e dei Consigli Circoscrizionali, per poi completare con lo scrutinio del Referendum Montemare.