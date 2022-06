Elezioni Comunali, a Catanzaro elettori in fila oltre le 23: ancora aperta una sezione

12 Giugno 2022 23:43

Nella sezione 13 nel quartiere di Mater Domini, si è formata una coda con persone che erano al seggio prima delle 23

Una sezione in cui si vota per l’elezione del sindaco di Catanzaro ed il rinnovo del Consiglio comunale è ancora aperta. Secondo quanto appreso dall’Ansa, nella sezione 13 nel quartiere di Mater Domini, si è formata una coda con persone che erano al seggio prima delle 23. Per consentire loro di esprimere la propria preferenza, le urne sono rimaste aperte. Oggi, in diverse sezioni della città si sono formate code, anche per la concomitanza del voto per i cinque referendum sulla giustizia.