Elezioni Comunali Catanzaro, Donato: “non escludo appoggio Fdi al ballottaggio”

13 Giugno 2022 00:35

Dopo essersi presentato separato alla prima tornata elettorale, il centrodestra potrebbe tornare unito in occasione del ballottaggio: “mi rivolgerò a tutto l’elettorato”

Valerio Donato non esclude l’appoggio di Fratelli d’Italia al ballottaggio. Il candidato civico a sindaco di Catanzaro, sostenuto anche da Forza Italia, Lega e Udc, è dato al tra il 38-42% negli exit pool delle elezioni Comunali, le cui operazioni si sono concluse alle 23. Il candidato del Pd e M5S Nicola Fiorita dato al 32-36%, mentre raccoglie un risultato deludente il candidato di Fdi, Wanda Ferro.

“Appoggio Fdi al ballottaggio? Prima aspettiamo i risultati finali, se fossero questi faremo battaglia con l’area che rappresento. Mi rivolgerò all’elettorato di qualunque schieramento politico per sostenere questa proposta che come obiettivo principale ha la città e il governo della città. I punti centrali sono stati tanti ma soprattutto il lavoro, le politiche sociali, l’attenzione alle fasce di persone fragili, unitamente a servizi essenziali e poi prospettive di sviluppo come il Pnrr ci concede”, ha affermato Valerio Donato su specifica domanda. Alla chiusura dei seggi, avvenuta questa sera alle 23, si sta procedendo immediatamente con lo spoglio delle schede riferite al referendum. Per le elezioni amministrative, invece, bisognerà aspettare lunedì 13 giugno: le operazioni inizieranno alle ore 14.