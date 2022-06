De Magistris a Reggio Calabria: “la città ha un’enorme potenzialità ma è senza sindaco. Pronti a creare una coalizione contro il draghismo”

19 Giugno 2022 21:20

Reggio Calabria, si è svolta oggi la presentazione del libro di de Magistris sull’esperienza come sindaco di Napoli

Luigi de Magistris è tornato a Reggio Calabria, dopo l’esperienza delle elezioni regionali dove ha toccato il 17% dei consensi, per presentare il suo ultimo libro “Attraverso Napoli, dieci anni di passione”, edito da Marotta & Cafiero con la prefazione di Valeria Parrella. L’evento si è svolto presso il locale Play sul lungomare Falcomatà è stato presentato dalla giornalista culturale Cristina Marra con il coinvolgimento del maestro di fisarmonica Adolfo Zagari e la partecipazione di Otello Profazio. Ai microfoni di StrettoWeb, l’ex sindaco napoletano, ha spiegato il suo testo: “si tratta di un libro fotografico, accompagnato da brevi racconti-aneddoti, racchiude i colori del mare, le voci di un popolo, i pezzi di vita espressi in un volto, le lacrime e i sorrisi di una città che ho vissuto dal 2011 al 2021 durante circa 11 anni di sindacatura in cui Napoli si è riscattata e si è lasciata alle spalle quella cappa di malinconia e di depressione che la avvolse per anni. Abbiamo dato vita ad un’esperienza rivoluzionaria e popolare con tutti i grandi partiti sono stati all’opposizione. Da sottolineare che sono stato il primo cittadino più longevo della mia città”.

Non poteva mancare una battuta sulla situazione politica di Reggio: “la città è senza sindaco al momento – sottolinea de Magistris – e questo non aiuta. In questa situazione così precaria non si può avere una progettualità ed una visione di futuro che quest’area merita. L’emergenza rifiuti? Io ho ereditato una Napoli in cui la spazzatura arrivava ai primi piani e l’ho lasciata pulita. Questa la mia ricetta: rompere il sistema mafioso e puntare sul pubblico”.

L’ex sindaco napoletano svela i piani futuri: “siamo pronti a crea una coalizione dei non allineati al draghismo, per creare un’alternativa di sinistra, pacifista e attrattiva per chi non vota da anni. I 5 stelle? Hanno fallito drammaticamente, lì c’è una lotta per il potere tra Conte e Di Maio. Noi siamo aperti a discutere con tutti coloro che sono contro questo governo per un qualcosa di nuovo ed innovativo”, conclude.