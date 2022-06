Uno splendido Damiano Caruso arriva 4° al Giro del Delfinato: che trampolino per il Tour de France!

12 Giugno 2022 17:13

Ciclismo, Damiano Caruso arriva 4° nella classifica generale del Giro del Delfinato: solo 5 italiani hanno fatto meglio in 75 anni di storia

Damiano Caruso, ciclista 34enne siciliano di Ragusa, ha concluso oggi il Giro del Delfinato conquistando un eccellente 4° posto in classifica generale, dopo un ottimo piazzamento al 6° posto sul traguardo finale sulla vetta della dura salita di Plateau de Solaison, cuore delle Alpi non lontano dal confine italiano di Courmayeur. Con questo risultato, Caruso è salito al 4° posto in classifica generale battuto soltanto dal terribile tandem della Jumbo-Visma di Primoz Roglic, trionfante in maglia gialla, e del giovane danese Jonas Vingegaard. Terzo l’australiano Ben O’Connor.

Caruso ha preceduto in classifica generale di circa un minuto il compagno di squadra Jack Haig, designato capitano della Bahrain Victorius al Tour de France ma deludente in questo Delfinato che potrebbe cambiare le gerarchie della squadra di Caruso. Il siciliano ha confermato l’ottima condizione che aveva già dimostrato quest’anno al Giro di Sicilia, dove ha vinto due tappe (Caltanissetta ed Etna) e la classifica generale. Caruso è uno dei corridori più esperti del gruppo: lo scorso anno ha vinto una bellissima tappa al Giro d’Italia (Alpe Motta) concludendo la Corsa Rosa al 2° posto in classifica generale, e poi in autunno ha vinto anche la terribile tappa dell’Alto de Velefique alla Vuelta di Spagna. Il suo obiettivo è completare il palmares con una “tripletta”, manca una tappa al Tour dov’è già arrivato 10° in classifica generale nel 2020 e 11° nel 2017.

Caruso ha già corso il Tour de France per sei edizioni consecutive dal 2015 al 2020, sempre da gregario, saltando solo lo scorso anno quando ha avuto la chance di essere Capitano al Giro d’Italia ed è arrivato secondo in classifica generale. Adesso merita una grande occasione anche al Tour: il risultato del Delfinato, pur essendo un piazzamento, è uno dei migliori per la storia del ciclismo italiano. Nessun corridore italiano ha mai vinto il Delfinato. In 75 anni di storia, meglio di Caruso hanno fatto soltanto in cinque: Wladimir Belli (3° nel 1999), Gianni Bugno (3° nel 1992), Francesco Moser (2° nel 1975), Fermo Camellini (3° nel 1947 e nel 1949) e Gino Sciardis (2° nel 1947).

“Posso ritenermi più che soddisfatto! Una bella prova in ottica Tour de France… Grazie come sempre al team e a tutti tifosi che ogni giorno mi supportano” ha commentato Caruso sui social con l’umiltà di sempre.