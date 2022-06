La Corea del Nord si schiera al fianco della Russia, Kim: “pieno sostegno a Putin”

12 Giugno 2022 10:57

La Corea del Nord si schiera al fianco della Russia: il presidente Kim Jong-un esprime il suo pieno sostegno a Putin e alla sua politica

La Corea del Nord ribadisce il proprio pensiero in merito alla guerra in Ucraina schierandosi apertamente al fianco della Russia. A dichiararlo è il presidente nordcoreano, Kim Jong-un che ha espresso il proprio, pieno, sostegno a Vladimir Putin per come sta gestendo l’operazione speciale sul territorio ucraino. Secondo Kim, il russi hanno “ottenuto grandi successi nel portare a termine la giusta causa di difesa della dignità e della sicurezza del proprio Paese, affrontando ogni sorta di sfide e difficoltà”, è quanto affermato in un messaggio rivolto a Putin per il Russi Day, riportato da “Kcna”. “Il popolo coreano offre loro pieno sostegno e incoraggiamento“, la chiosa finale.