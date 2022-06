Conte infiamma Messina: “De Luca è scappato, noi garanzia di impegno” | FOTO e VIDEO

8 Giugno 2022 20:00

Conte infiamma Messina: “De Luca è scappato, salvaguardare il Reddito di Cittadinanza”

In una piazza Unione Europea gremita di cittadini e militanti, Giuseppe Conte, leader del M5S, non le manda a dire: “Messina merita una svolta seria. Diffidate da chi scappa e da chi si presenta con un simbolo diverso, noi se prendiamo un impegno lo portiamo a termine”. “Importante il risanamento dei conti. Faremo il patto per Messina per il riequilibrio di bilancio. E ricordate che c’è la nostra firma anche sulla legge del Risanamento”, rimarca Conte. Sul reddito di cittadinanza: “nessuno lo tocchi. Le regioni devono impegnarsi sul fronte dei Centri per l’impiego e i Comuni sui progetti di utilità per le comunità, ognuno deve fare la sua parte”.

Per quanto riguarda il Pnrr, Conte è stato chiaro: “prima abbiamo bisogno di squadre, di amministratori che sappiano spendere i soldi sulla base di progetti seri, utili per la comunità e credibili. Dobbiamo avere squadre di amministratori – ha aggiunto il presidente del M5s – che possano costituire ed erigere una corazza contro la criminalità organizzata e i soliti comitati di affari che non vedono l’ora di approfittare di questi soldi del Pnrr che sono una montagna. Ecco queste sono le preoccupazioni che devono stare a cuore dei cittadini, e da questo punto di vista il movimento cinque stelle garantisce che i progetti politici che propone sono utili per la comunità e certifica che gli amministratori sono a prova di qualsiasi rischio di illegalità“.