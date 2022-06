La Cina fa chiarezza: “mai inviate armi alla Russia, è partner non alleato”

12 Giugno 2022 12:31

La Cina fa chiarezza sui rapporti con la Russia: Pechino non ha mai inviato armi a Mosca che considera partner e non alleato

Il governo di Pechino si è detto contrario alla fornitura di armi alla Russia a sostegno della missione in Ucraina. La Cina non ha mai fornito alcun materiale bellico a Putin durante l’attuale crisi militare. Lo ha assicurato il ministro della Difesa Wei Fenghe al vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue, a Singapore. Il ministro ha successivamente rivolto una serie di interrogativi senza risposta: “qual è la causa principale di questa crisi? Chi è la mente dietro questo? Chi perde di più? E chi può guadagnare di più? Chi sta promuovendo la pace e chi sta aggiungendo benzina sul fuoco? Penso che tutti conosciamo le risposte a queste domande“.

Wei Fenghe ha sottolineato che la Cina intende la Russia come un “partner importante” e non come un “alleato”. “Il rapporto tra Cina e Russia si sta sviluppando lungo la strada giusta. È un partner importante, non un alleato, e il nostro rapporto, che continuerà a crescere, non è diretto contro terzi“, ha dichiarato Wei.