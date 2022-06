Ciclismo, l’Aspromonte conquista la Sicilia: la GF del Dittaino vinta dall’Asd Kratos Red | FOTO e VIDEO

20 Giugno 2022 11:58

La Asd Kratos Red, con sede a Sant’Eufemia d’Aspromonte, ha conquistato la GF del Dittaino con un’ottima prestazione di Pasquale Ventrice

Un trionfo da campioni, quello di Pasquale Ventrice dell’Asd Kratos Red, che ha stravinto la GF del Dittaino, organizzata dalla Asd Probike Ramacca (CT) sotto l’egida della ACSI ciclismo Sicilia. Alla partenza oltre 200 atleti provenienti dalla Sicilia e Calabria. La gara in questione è valida quale prova di Coppa Sicilia, Trofeo dei due Mari e Campionato regionale ACSI Ciclismo.

Ventrice, lametino, tesserato da anni con la Asd Kratos Red, ha vinto per distacco la prova di ieri, relegando il gruppo ad oltre 2 minuti. Tanta la soddisfazione di tutta la squadra e del presidente, Andrea Marino che, catanese di origine ma calabrese di adozione, per quelle strade correva in bici da bambino. La Asd Kratos Red ha sede a Sant’Eufemia d’Aspromonte ed è nata per volontà di tre giovani, Andrea Marino, Rocco Luppino e Andrea Leonello, che hanno fortemente voluto una squadra ciclistica sul territorio, perché l’Aspromonte è anche e soprattutto questo, ovvero passione, impegno e promozione delle bellezze del territorio attraverso la bici, un mezzo duttile, ecologico e soprattutto in grado di far ‘immergere’ il ciclista nel territorio circostante, diventando un tutt’uno con l’ambiente e le sue peculiarità sempre differenti.

“In Calabria i nostri atleti Francesco e Vincenzo Mileto – ci racconta Marino –, anche loro figli dell’Aspromonte, si sono cimentati in una bella prova in Mtb organizzata a Castellace di Oppido Manertina, conquistando ottime posizioni in classifica“. Sabato 18, invece, a Saline Ioniche, è toccato a a Rocco Luppino e Sebastiano Costa gareggiare per l’Asd Kratos Red.