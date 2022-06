Calcio a Catania, il futuro è adesso: 5 manifestazioni di interesse. Di chi si tratta? L’identikit di ognuno

20 Giugno 2022 13:00

I soggetti sono stati pubblicamente resi noti dal Comune e qualcuno di essi si è anche esposto annunciando l’eventuale allenatore: vediamo nel dettaglio di chi si tratta

Una parte di campionato “sospeso”, con città e tifoseria in ansia. Poi una corsa contro il tempo, vana, con l’interesse di pochi, quasi nessuno, al netto di qualcuno che ha provato ad inserirsi in maniera fumosa. Oggi il Catania Calcio non c’è più. Non esiste. E’ fallito. Potrà ripartire dalla Serie D, ma serve una nuova proprietà dopo le difficoltà degli ultimi anni. Ripartendo da zero, senza debiti e situazioni pregresse, si sono presentati in cinque, i quali hanno bussato alla porta dopo la “gara” di aggiudicazione per la manifestazione di interesse presentata da un pool di esperti Avvocati insieme all’Amministrazione Comunale. Cinque personalità diverse di cinque società diverse e di cinque settori diversi, tra italiani e stranieri. I soggetti sono stati pubblicamente resi noti dal Comune e qualcuno di essi si è anche esposto annunciando l’eventuale allenatore. Vediamo di chi si tratta.

Luigi Ferlito per conto di Fabio Maestri; Gioacchino Amato per conto di Mmr Cinema; Dante Scibilia per conto di Pelligra Group Pty Ltd; Luca Giovannone per conto di Osmosi Spa; Antonello Mascali per conto di “imprenditori catanesi, inglesi, coreani e spagnoli”.

La scadenza del termine per la presentazione delle proposte è stata ieri alle ore 13. L’Amministrazione Comunale, che si è detta – per bocca del sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi – soddisfatta, valuterà ogni manifestazione “con piena attenzione e massimo rigore, badando all’esclusivo interesse di garantire un futuro solido”. La decisione arriverà “tra una decina di giorni e comunque entro il mese di Giugno”. Ma chi sono, nel dettaglio, i soggetti sopracitati? Approfondiamo nel dettaglio.