La Carovana della Prevenzione passa da Reggio Calabria: evento stamani al Duomo | FOTO

11 Giugno 2022 10:20

Giornata all’insegna della promozione alla salute con visite specialistiche per la prevenzione dei tumori al seno riservata alle donne di Reggio Calabria e provincia. Il calendario dei prossimi eventi

Splendida iniziativa in corso questa mattina al Duomo di Reggio Calabria. Anche dalla città calabrese dello Stretto è passata la cosiddetta Carovana della Prevenzione, dove vengono effettuate ecografie e mammografie gratuite (mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 74 e ecografia senologica under 40). L’evento si svolgerà oggi sabato 11 e domani domenica 12 giugno, dalle 9.30 alle 16.30. Per tutte le info e le prenotazioni ci si può rivolgere a Maria Grazia Reale, attraverso il numero indicato sul sito: 347 971 3592.

Insomma, una giornata all’insegna della promozione alla salute con visite specialistiche per la prevenzione dei tumori al seno riservata alle donne di Reggio Calabria e provincia. La Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione al proprio corpo. La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale.

Il calendario degli eventi in Calabria: