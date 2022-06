Calabria ancora terra di vip e riprese televisive: Carlo Cracco e Paola Cortellesi in Sila | FOTO

2 Giugno 2022 22:29

Jovanotti (è uscito il video di “Alla salute”), Stanley Tucci e… non è finita qui. La Calabria continua ad attirare i vip e ad essere teatro di riprese televisive. Questo, soprattutto per il suo enorme fascino, per le sue bellezze paesaggistiche, per le sue specialità culinarie. E proprio la cucina ha attirato l’attenzione di Carlo Cracco. Il noto volto di Masterchef, infatti, ha deciso di far diventare protagonista la Sila in uno degli episodi della sua serie “Amazon Dinner Club”. E, insieme all’ospite dell’episodio, l’attrice Paola Cortellesi, ha attraversato le montagne silane soffermandosi su Longobucco, piccolo comune cosentino di nemmeno 3 mila abitanti, per porre l’attenzione sul “Sacchiattu” longobucchese, tipologia di salume del posto che si ottiene dalla carne della zampa anteriore del maiale.

Le riprese si sono svolte in massima parte a Longobucco, ma i due personaggi tv si sono anche lasciati andare a qualche percorso di trekking in mezzo all’affascinante natura silana. Da evidenziare ovviamente l’entusiasmo del paese e dei tanti cittadini che hanno seguito da vicino le riprese. Soddisfazione anche da parte delle istituzioni. A corredo dell’articolo, alcune immagini dell’escursione insieme alla guida e presidente di Cammina Sila Antonello Martino. Adesso non resta che attendere l’uscita del cortometraggio, su Amazon Prime.