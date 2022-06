11 Giugno 2022 20:05

Bronte: scatta il piano di disinfestazione in tutta la città

Scatta il piano di disinfestazione in tutta la città di Bronte. Ogni notte si procederà in zone ben precise dell’abitato, con le operazioni che dureranno una settimana. Si comincia domani notte da viale Catania fino a viale Sardegna e nelle vie Omero, Zona Santa Croce, Zona Chiesa San Giovanni. Nella notte fra lunedì e martedì, invece, si interverrà nel quartiere Borgonuovo, nella Zona Artigianale ed a SS Cristo.

Nella notte tra martedì e mercoledì nelle vie Omero e nelle zone attorno la Chiesa di San Giovanni, Piazza Rosario, Piazza Spedalieri e le vie Messina, Etna e Grassia. Si continuerà tra mercoledì e giovedì nel corso Umberto e le vie Cardinale De Luca, e le zone vicine le vie Messina, Simeto, Mose, Martiri di Via Fani ed il mercato coperto. Tra giovedì e venerdì si interverrà in tutto il quartiere Sciarotta ed, infine, fra venerdì e sabato nel viale Catania, in corso Umberto e nelle vie De Luca, Radice, Annunziata, Grassi e Simeto. “Anche quest’anno – afferma il vice sindaco Antonio Leanza – le operazioni di disinfestazione in tutto il paese inizieranno con largo anticipo, ma è in corso anche la scerbatura di tutti i quartieri. Vogliamo, così, dare un segnale di doverosa attenzione nei confronti della cittadinanza con l’obiettivo di mettere in campo ogni intervento necessario a tutelare la salute, il decoro e la pulizia della città. Ma ancora sono tanti i cittadini che degradano il paese, umiliando il nostro territorio, lasciando in giro cartoni di pizze bottiglie, contenitori di plastica, mascherine. Non credo che dentro le loro abitazioni facciano lo stesso”.