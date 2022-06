La società reggina Briritmica è campione d’Italia: 4 Ori conquistati, tutte le premiate

12 Giugno 2022 12:24

La Briritmica orgoglio della Calabria: la società reggina è campione d’Italia dall’alto dei 4 Ori Nazionali conquistati

Briritmica Campione d’Italia. Si chiudono così le Finali Nazionali CSAI per la ASD BRIRITMICA, che rientra dalla trasferta con 4 Ori Nazionali. Le atlete hanno eseguito in maniera impeccabile i loro esercizi, dando prova di eleganza, bravura e determinazione, frutto del lavoro meticoloso dell’Istruttrice Tecnica FGI, Fabrizia Bordonaro, e dei Presidenti Alberto Bordonaro e Maria Viglianti. Grande orgoglio anche per i genitori delle atlete, i quali sostengono con impegno e dedizione la squadra di Ginnastica Ritmica Reggina che vantava già ben 10 Titoli Regionali.

1° posto – Squadra Senior: Chiara Siclari, Martina Siclari, Irene Surace;

1° posto Squadra Allieve: Virginia Tassone, Sophia Arco e Julia Lo Bianco;

Campionessa Nazionale – Campionato Individuale Fune/Cerchio: Chiara Siclari;

Campionessa Nazionale – Campionato Individuale Nastro/Palla: Irene Surace;

Vice-campionessa Nazionale – Campionato Individuale Clavette/Cerchio: Julia Lo Bianco;

Medaglia Bronzo – Campionato Individuale Corpo Libero/Palla: Virginia Tassone

A seguire:

4° posto Nazionale Sophia Arco – Clavette/Cerchio

11° posto Nazionale Gaia Verduci – Corpo Libero/Palla

Lo staff Briritmica, altamente qualificato, si ritiene pienamente soddisfatto del percorso agonistico svolto dalle atlete durante l’anno e si augura che questo traguardo sia l’inizio di un lungo cammino luminoso.