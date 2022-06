Lutto nello sport reggino: è morto Rocco Tuscano, cuore della Polisportiva Bovese

18 Giugno 2022 21:41

“Persona amata e stimata per la sua generosità e attaccamento verso i ragazzi”, è la dedica del club

Lutto nel calcio reggino e grave perdita per la comunità di Bova. Si è spento in queste ore Rocco Tuscano, persona amata e molto conosciuta nel paese della jonica. A darne l’annuncio è la pagina della Polisportiva Bovese, di cui era team manager. Sotto il suo sguardo e i suoi preziosi consigli sono cresciute generazioni di giovani calciatori. “La Polisportiva Bovese si stringe attorno al dolore dei suoi due giovani calciatori Pasquale e Antonio per la prematura perdita del papà Rocco Tuscano, persona amata e stimata per la sua generosità e attaccamento verso i ragazzi”, si legge nella nota.

“Una sfilata che appena partita va subito sotto casa sua per festeggiare il traguardo dei playoff. Con lui che prima vuole buttarci una pianta perché non riusciva a trattenere l’emozione e poi invita più di 50 persone a salire per mangiare a casa sua. Questo era Rocco Tuscano e già ci manca”, è la dedica straziante dell’amico Francesco Autelitano. I funerali del Geometra si terranno oggi, domenica 19 giugno 2022, alle ore 16, presso il Tempio Don Bosco di Bova Marina.