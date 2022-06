Auto prende fuoco sulla Salerno-Reggio Calabria, traffico bloccato

26 Giugno 2022 14:23

Auto in fiamme dopo svincolo di Mileto sull’A2 in provincia di Vibo Valentia

A causa di un veicolo in fiamme dopo lo svincolo di Mileto, sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, il traffico è temporaneamente bloccato in direzione nord in prossimità del km 363,000 in provincia di Vibo Valentia. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia Stradale che sta regolando il traffico. Per fortuna non ci sono stati feriti ma solo tanti disagi per i centinaia di automobilisti e viaggiatori al momento bloccati in una zona molto calda e soleggiata in cui la temperatura è di +38°C.