Asproclimb5k, il record arriva dalla locride: Francesco Rodinò abbatte il muro dei 5.140 m

13 Giugno 2022 12:45

Straordinario risultato ottenuto da Francesco Rodinò, socio ASD Pollino Bike Tours di Cosenza, che in sella alla sua gravel ha sfidato se stesso, alla ricerca del superamento dei propri limiti fisici e mentali conquistando prestigiosamente la vetta più alta con +5.358 m

Dalla locride, sul versante jonico reggino, l’ultracycling in assoluto più famoso e noto della Calabria, Francesco Rodinò, a colpi di pedale conquista la sfida “Asproclimb5k – sfide in Mtb & Bdc”, dimostrando con una performance splendida di essere un atleta infaticabile alla ricerca sempre di nuove sfide. Basti pensare alla sua partecipazione di qualche giorno fa alla “Sicilia no stop” con 1.055,49 Km e un dislivello di +7.706, oppure l’All round Calabria con 931,67 Km e un dislivello di +7.419 m. Francesco vince la sfida Asproclimb5k raggiungendo un dislivello positivo di ben +5.358 metri con 239,16 Km e superando quindi il limite di +5.140 m previsti dalla sfida “Adventure Mode 3Cime”. Ha ricevuto a casa i complimenti e l’attestato di partecipazione a firma del CSI – Centro Sportivo Italiano, Comitato di Reggio Calabria.

Ricordiamo che “AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione.