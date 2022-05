Vibo Valentia: due nuovi “Maestri del Lavoro” tra i dipendenti Callipo

1 Maggio 2022 14:56

Con le nuove Stelle al Merito del Lavoro conferite arrivano a 20 in totale i dipendenti di Callipo Conserve Alimentari decorati con questo riconoscimento nel corso degli anni

Due dipendenti della Giacinto Callipo Conserve Alimentari sono stati nominati “Maestri del Lavoro” ed insigniti della Stella al Merito del Lavoro per il 2022. La cerimonia ufficiale, indetta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è svolta, come da tradizione, oggi 1 maggio, giornata dedicata alla Festa del lavoro, presso la sede della Prefettura di Catanzaro.

Ogni anno la prestigiosa decorazione viene conferita dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del lavoro, ai dipendenti di imprese pubbliche o private che hanno mostrato particolare capacità, laboriosità e buona condotta morale sul luogo di lavoro, su segnalazione dell’azienda di appartenenza.

Quest’anno le nuove Stelle al Merito vanno a due donne, Cirillo Concetta di San Nicola da Crissa e Serratore Anna di Francavilla Angitola. Alla cerimonia sono state accompagnate, in rappresentanza dell’azienda, dal Dr. Francesco Franco (Direzione Callipo Group Srl).

Sono in totale 20 i dipendenti Callipo che nel corso degli anni hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento, una prassi oramai consolidata per l’azienda che di anno in anno segnala alla Direzione Regionale del Lavoro per la Calabria i propri dipendenti meritevoli tra quelli che hanno raggiunto una presenza di oltre 25 anni e che sono diventati veri ambasciatori della storia, tradizione e qualità Callipo.