13 Maggio 2022 19:23

Caos agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, tir restano incastrati. Le immagini

Pomeriggio caotico a Villa San Giovanni per via di tir rimasti incastrati all’interno del tunnel che porta agli imbarcaderi. A causa di questo “contrattempo” la cittadina è rimasta letteralmente bloccata con lunghe file di auto che hanno congestionato la viabilità. In basso i VIDEO.