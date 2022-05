Gallico, triste degrado in Via Marina: le domeniche estive iniziano in mezzo alla spazzatura | FOTO

22 Maggio 2022 15:05

Gallico Marina è una delle località, a Reggio Calabria, protagoniste dell’estate. La zona del Lungomare, area turistica balneare, è però fortemente condizionata dalla presenza delle enormi montagne di immondizia presenti per strada o vicino alle abitazioni, a travolgere i mastelli. Insomma, storia nota. Ma le buste di spazzatura, in questo caso, rischiano di minare la volontà di chi, da questa domenica e per le prossime, almeno fino a settembre, deciderà di godersi la spiaggia e il mare della cittadina nella zona nord di Reggio Calabria. A corredo dell’articolo tutte le foto.