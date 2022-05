Il Catanzaro resta in C e a Reggio partono gli sfottò social: da Palanca al povero gabbiano | FOTO

29 Maggio 2022 23:04

Reggina e Catanzaro, negli ultimi anni, hanno riacceso una rivalità calcistica che per molto tempo era rimasta sopita; anzi, c’è stato anche un periodo in cui le due tifoserie erano amiche e simpatizzanti. Poi, soprattutto da quel rocambolesco 3-4 al Granillo, passando per la maglia sfoggiata da Gallo, un susseguirsi di sfottò da ambo le parti. Dopo l’arresto del patron romano, dalla città catanzarese non si era fatta attendere l’ironia social, che andava soprattutto a rimarcare proprio la frase presente in quella maglia tanto discussa (“lavati i peri e va curcati”). Oggi, a qualche ora dalla beffa subita dalla squadra di Vivarini a Padova, a “scatenarsi” sono invece i tifosi amaranto, che hanno invaso le bacheche tra Palanca, Manué e il povero gabbiano. A corredo dell’articolo alcune immagini ironiche.