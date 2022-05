“Sandrino – Il film”, Teatro Cilea sold out la sera della prima! Le reazioni a caldo dei reggini | INTERVISTE

3 Maggio 2022 23:50

Teatro Cilea sold out per la prima visione di “Sandrino – Il film”, il debutto cinematografico di Pasquale Caprì: le impressioni a caldo degli spettatori

Dopo le critiche positive arrivate al termine della proiezione dedicata alla stampa dello scorso 28 aprile, “Sandrino – Il film” si presenta all’esame più importante: il giudizio del pubblico. Teatro Cilea sold out per la prima del film, grande l’attesa per vedere Pasquale Caprì sul grande schermo, dopo aver riso ai suoi sketch in tv, nelle piazze e sui social. Il debutto al cinema però, è risaputo, fa storia a sè. StrettoWeb era presente all’uscita del Teatro Cilea per raccogliere le impressioni a caldo degli spettatori. E dunque… la comicità di Pasquale Caprì avrà fatto centro ancora una volta? Il pubblico avrà gradito ? Non vi resta che scoprirlo…