Reggio Calabria, voragine in Via Villini Svizzeri. Soluzione? Ci pensa “ammiocuggino” con la barriera spartitraffico | FOTO

4 Maggio 2022 15:49

Una volta si diceva “a muzzo”. Per i più colti, invece, “alla buona”. Adesso è invece usuale il termine “ammiocuggino”. “Ho chiamato ‘ammiocuggino’ per risolvere il problema”. Sì, ma non lo ha risolto e anzi ha creato ancora più danni. Bene, in Via Villini Svizzeri, a Reggio Calabria, permane un’enorme e pericolosa voragine da circa due mesi, proprio in concomitanza del parcheggio auto dei residenti. Soluzione al problema? Proprio “ammiocuggino”. Non sappiamo quale, “cuggino”, però ha avuto la felice idea di spostare una delle barriere spartitraffico in plastica, solitamente utilizzate per i cantieri edili, per utilizzarla come “tappabuche”. La voragine non c’è più, et voilà. Le immagini a corredo dell’articolo spiegano tutto.