Reggio Calabria, la Sorgente torna a splendere: “non c’è neppure una carta” | FOTO

29 Maggio 2022 13:03

Tutto pronto per l’arrivo dell’estata alla Sorgente, una delle spiagge più amate a Reggio Calabria perché situata proprio in città

La spiaggia della Sorgente torna a risplendere come mai si era vista negli ultimi anni. Punto di ritrovo per i bagnati reggini e situata praticamente in città, da sempre versava in una situazione di abbandono e degrado. Grazie ai volontari guidati dall’Associazione Culturale APS CupidOrganization FISA di Leandro Campicelli, tutto è sistemato alla perfezione e in condizioni igienico-sanitarie ottimali. “Non c’è una carta a terra, tutto pulito e curato al meglio”, si legge sui social.

Nei giorni scorsi anche le strutture sono state ripristinate, la staccionata installata lo scorso anno messa a sesto, chissà che in quel punto possano sorgere come in passato chioschetti e attività per garantire tutti servizi ai bagnanti che d’estate popolano la spiaggia. Insomma, un bellissimo segnale di speranza è arrivato dai cittadini, si spera che le istituzioni possano fare il resto mettendo in pratica tutti gli sforzi necessari per garantire l’accesso all’area tramite il tunnel che porta allo spiazzo, solitamente allagato a causa delle piogge o invaso dalla spazzatura. Di seguito le foto di come si mostra la Sorgente in questi giorni.