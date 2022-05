Reggio Calabria, scempio rifiuti a Mosorrofa: “siamo la discarica dei reggini, stanchi di questa situazione” | FOTO

29 Maggio 2022 15:35

Sempre più testimonianze, negli ultimi giorni, che non fanno ben sperare. Il riferimento è all’emergenza rifiuti a Reggio Calabria, tema ormai arcinoto di cui si comincia a parlare con fatica per via dell’assenza di soluzioni a un problema che va avanti da troppi anni. Il nostro viaggio di qualche settimana fa aveva fotografato una situazione sempre grave, ma che sembrava leggermente migliore dall’avvento di Teknoservice. Negli ultimi giorni, però, sempre più segnalazioni, roghi, microdiscariche. Insomma, a ridosso della stagione estiva, si ritorna all’antico.

L’ultima denuncia arriva dal Comitato Pro Sala di Mosorrofa, che evidenzia “lo scempio che oggi (ieri, ndr) si è presentato davanti ai nostri occhi: un cassonetto dell’immondizia buttato giù con tutti i rifiuti che impediscono la libera circolazione stradale e sono oggetto di predazione dei tanti cani randagi. Non tolleriamo più – sottolineano stanchi e arrabbiati – questa situazione in cui l’amministrazione ci fa vivere. Paghiamo le tasse e vogliamo i servizi di raccolta rifiuti puntuale. La nostra frazione di Sala di Mosorrofa per effetto dei cassonetti indifferenziati è ritornato ad essere il “luogo di discarica dei reggini” che vengono fin qui a gettare i rifiuti che non differenziano”.

E così propongono un’iniziativa spontanea e volontaria: “siamo stanchi e stufi e, visto che chi di competenza non vigila, lo faremo noi del comitato assieme a tutti gli altri cittadini di buona volontà, che ci vorranno inviare foto e video di gente che lascia i rifiuti fuori dai cassonetti. Provvederemo ad inoltrare le segnalazioni agli organi demandati ad elevare le sanzioni. Ve la faremo passare la voglia di salire fin qui e fare i vostri porci comodi. Inviate le segnalazioni a: comitatosaladimosorrofa@gmail.com”, scrivono.