Reggio Calabria: grande emozione per il premio “Guerrieri”, assegnato al Colonnello Calcagni e al dott. Castronuovo | FOTO e VIDEO

14 Maggio 2022 22:29

Reggio Calabria, grande emozione per il premio “Guerrieri”: foto e video interviste ai premiati, il Colonnello Calcagni e il dott. Castronuovo

Una serata di cultura e grande emozione è andata in scena a Reggio Calabria grazie all’evento per il premio “Guerrieri”, organizzato dall’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli in sinergia con l’associazione culturale “La pietà del Pellicano”. I due vincitori sono il colonnello Carlo Calcagni e dottore Eduardo Lamberti Castronuovo. Alle 18, al cine teatro “Il Metropolitano”, il primo premiato ha presentato il suo docu-film “Io sono il Colonnello”. Alle 20.30, al Teatro “Cilea”, è avvenuta invece la cerimonia di consegna.

“Mi piacerebbe contaminare tutti della mia forza e del mio coraggio”, ha detto ai nostri microfoni Carlo Calcagni. La sua vita nel 2002 è improvvisamente cambiata, messa a dura prova da un esame difficilissimo. A seguito di accertamenti medici, infatti, ha scoperto di essere gravemente malato. Riscontrate nel suo corpo tracce di 28 tipi di metalli pesanti, tra cui due radioattivi, cesio e uranio, probabilmente inalate durante la missione in Bosnia. Nonostante le tante difficoltà di vario tipo, però, Carlo non si è arreso e, dopo aver cavalcato per la prima volta la sua bicicletta, non l’ha più lasciata, raggiungendo grandi risultati nel settore paralimpico. “Battersi per questa terra è un fatto di passione, se non c’è passione in questa terra non si possono vendere neanche i pomodori. Bisogna risvegliare l’orgoglio sopito, togliere la polvere sotto la cittadinanza. Bisogna, per l’appunto, ‘guerreggiare'”, ha spiegato il dottore Eduardo Lamberti Castronuovo. Di seguito foto e video interviste ai premiati.