Reggio Calabria, Pazzano: “mappa per individuare microdiscariche di rifiuti”. E sul termovalorizzatore…

9 Maggio 2022 13:12

Il Consigliere Comunale de La Strada Saverio Pazzano, nella mattinata odierna ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo San Giorgio sul tema rifiuti a Reggio Calabria: foto e videointervista

“Sono di nuovo presenti tantissime microdiscariche in città, abbiamo fatto una ricerca nell’ultimo mese e abbiamo messo insieme una mappa per l’individuazione precisa di queste microdiscariche. Invitiamo chiunque a segnalarcele. Questa mappa sarà uno strumento concreto con cui noi batteremo continuamente perché ci siano degli interventi ad hoc”. Ad affermarlo è il Consigliere Comunale de La Strada Saverio Pazzano, che nella mattinata odierna ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo San Giorgio sul tema rifiuti a Reggio Calabria.

“Basta vivere sommersi dalla spazzatura!”, il tema dell’incontro. L’argomento è chiaro, ovviamente: mettere a nudo la grave situazione di degrado in città a causa delle numerose ed enormi discariche presenti. Alcune di queste, tra l’altro, evidenziate in un nostro reportage di diversi giorni fa. Per Pazzano, tra i problemi ci sono i pochi controlli e l’evasione elevata:“chiederemo una campagna vera e seria per il contrasto all’evasione per la tassa comunale sui rifiuti – ha detto ai nostri microfoni – Questo agevolerà chi ha problemi economici, perché paghiamo tutti tantissimo in quanto c’è un’evasione enorme. E’ una ingiustizia sociale. Sanzioni a chi getta rifiuti in strada e individuazione dei non iscritti al ruolo. I numeri dell’evasione oscillano tra il 43, 47, 50 e il 53%, cifre enormi”, ha chiosato il Consigliere, che ha anche snocciolato qualche cifra economica: “produciamo un numero di indifferenziata che è inconcepibile, i rifiuti messi in strada sono automaticamente indifferenziato e hanno un costo enorme, circa 200 euro, 240, 280 a tonnellata se va fuori Regione. Fatevi il calcolo: il Comune produce 1.200 tonnellate di rifiuto indifferenziato a settimana“.

Per Pazzano serve un lavoro congiunto tra istituzioni, settore tributario, Polizia Municipale: “il problema è che si lavora per compartimenti stagni, ma lo si deve fare tutti insieme. Sfidiamo il Sindaco positivamente a trovare una soluzione scritta, formale, sancita all’interno delle Commissioni e poi perché no del Consiglio Comunale”.

Infine, un pensiero sul raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, annunciato da Occhiuto ma seguito da un deciso “no” di Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria: “noi – dice Pazzano – siamo contrari al raddoppio del termovalorizzatore, perché pesa su tutto su Provincia e territorio di Reggio Calabria. Allo stato attuale non ci sono neanche gli esiti che dell’inquinamento che il termovalorizzatore ha portato in questo periodo. Siamo anche contrari al rigassificatore. Alternativa? Lavorare affinché si riduca l’indifferenziato”.