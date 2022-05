Reggio Calabria, città blindata per il “Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”: il ministro Lamorgese arriva in Prefettura | FOTO LIVE

31 Maggio 2022 11:20

Reggio Calabria, arrivato in Prefettura il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese

Reggio Calabria è blindata, stamani, a causa del “Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” in programma presso la Prefettura, a cui partecipa anche il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Nel giorno della visita dell’importante esponente del Governo, la città è alle prese con un enorme incendio di rifiuti nella zona Sud dove una nube tossica ha costretto decine di migliaia di residenti a barricarsi in casa con le finestre chiuse: un ottimo biglietto da visita per l’autorevole esponente dell’esecutivo. Il ministro è arrivato pochi minuti fa in Prefettura, dove a breve inizierà l’incontro focalizzato in modo particolare sull’emergenza degli sbarchi dei migranti, che in questi giorni si stanno intensificando al punto che dopo 4 anni è stato nuovamente chiuso lo Scatolone, storica palestra pubblica della città, per utilizzarla come centro di accoglienza profughi.

Alla riunione sono presenti il procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardieri, il questore, Bruno Megale, il comandante provinciale dei carabinieri, col. Marco Guerrini, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Maurizio Cintura, il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti.