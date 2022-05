Reggio Calabria, l’arrivo dei migranti allo Scatolone e al Palloncino | FOTO e VIDEO

29 Maggio 2022 20:35

Reggio Calabria, l’arrivo dei migranti al Palloncino e, per la prima volta dopo 4 anni, anche allo Scatolone. Le immagini

Sono arrivati in questi minuti, a bordo di pullman, i migranti che, come avevamo anticipato in un precedente articolo, saranno ospitati non soltanto al Palloncino, ma anche allo Scatolone di Reggio Calabria. I profughi arrivati sono 260: si tratta di pakistani, bengalesi e cingolesi intercettati dalle autorità italiane stamani al largo di Capo d’Armi a bordo di un’imbarcazione autonoma e scortati al porto reggino. I migranti stanno entrando nelle strutture sportive a gruppi di 50 persone scortate dalle forze dell’ordine e da vari gruppi di volontariato. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO.