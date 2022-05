Reggio Calabria, ancora lavori nelle acque della Via Marina: rinvenuta grossa ancora | FOTO

8 Maggio 2022 16:01

I lavori di programmazione erano stati avviati ieri

Proseguono i lavori nelle acque del mare di Reggio Calabria, a poche decine di metri al largo della spiaggia nell’ultimo tratto meridionale della via marina, subito prima dell’area del Tempietto. Come spiegato ieri, le due chiatte presenti sono state attivate per la rimozione dal fondale degli ancoraggi di una piattaforma in precedenza già smontata e allestita dall’Università Mediterranea per attività di ricerca legate al monitoraggio delle acque dello Stretto di Messina. Dalle immagini a corredo dell’articolo si vede il grosso braccio della gru tirare fuori una grossa ancora, operazione avvenuta intorno alle 15 di oggi nonostante la giornata piovosa che ha interessato oggi il comprensorio.