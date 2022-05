Reggio Calabria, lavori per eliminare il degrado nella zona del porto | FOTO

5 Maggio 2022 16:12

Reggio Calabria: operazioni di bonifica di parte dell’arenile situato in località Candeloro

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha avviato ormai da tempo un’ampia operazione di pulizia e messa in sicurezza delle aree demaniali marittime di propria competenza a Reggio Calabria con l’obiettivo di restituire il decoro e, ove possibile, consentire la pubblica fruizione di queste porzioni di fronte mare.

Nella giornata odierna, in particolare, sono state effettuate le operazioni di bonifica di parte dell’arenile situato in località Candeloro dove le aree ed alcune edificazioni abusive, oggetto di sequestri preventivi urgenti a carico di ignoti da parte della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria, erano state di recente restituite all’AdSP dello Stretto su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria Sezione G.I.P. – G.U.P. per consentire l’avvio delle azioni di risanamento.

Articolati sono stati gli interventi, diretti dal personale dell’AdSP con l’ausilio ed il supporto della Guardia Costiera di Reggio Calabria e della Polizia di Stato, prontamente intervenuti sui luoghi. La ditta appaltatrice Teknoservice ha provveduto a demolire superfetazioni abusive insistenti sulla spiaggia, a mettere in sicurezza alcuni manufatti pericolanti e a rimuovere ingenti quantitativi di rifiuti, tra i quali imbarcazioni abbandonate, copertoni e spazzatura di varia natura.

“Eliminare aree di degrado dal territorio che rientra sotto la nostra competenza e recuperare spazi pubblici rendendoli sicuri e puliti è certamente un impegno che ci vede attivi e solleciti” dichiara il Presidente Mario Mega. “L’azione di risanamento e di rinnovamento del porto di Reggio e delle aree limitrofe è ormai avviata e certamente rappresenta una priorità dell’AdSP dello Stretto”.