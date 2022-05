Reggio Calabria, incidente sul raccordo autostradale: auto si schianta sui new jersey | FOTO

8 Maggio 2022 14:08

Reggio Calabria, incidente autonomo sul raccordo autostradale: sul posto sono intervenuti Polizia stradale, Polizia municipale e Anas

Un incidente si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria tra gli svincoli di Modena e Reggio Centro in direzione nord. Il sinistro è stato autonomo: un’auto, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, è andata a sbattere contro i new jersey. Nell’impatto è scoppiato l’airbag come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo. Sul posto sono prontemante intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, della Polizia Municipale e gli operatori dell’Anas.