Reggio Calabria, nuovo incidente in autostrada: Polizia Stradale sul posto | FOTO

8 Maggio 2022 23:52

Reggio Calabria, incidente sull’A2 tra lo svincolo di Gallico e del Porto

Un altro incidente stradale si è verificato questa sera sull’A2 Salerno-Reggio Calabria e precisamente a Gallico, dopo quello accaduto nel pomeriggio sul raccordo cittadino. Il sinistro è stato autonomo e si è verificato in direzione sud tra lo svincolo di Gallico e di Reggio Porto. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per l’automobilista coinvolto, un ragazzo che non ha riportato ferite significative. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Reggio Nord che ha provveduto a soccorrere il malcapitato e regolare il traffico.