Reggio Calabria, due chiatte nelle acque del Lungomare: lavori in corso | FOTO

7 Maggio 2022 20:26

Reggio Calabria, lavori in corso nelle acque del Lungomare con due chiatte in azione per attività di cantiere legate a un progetto dell’Università

Due chiatte stanno lavorando nelle acque del Lungomare di Reggio Calabria, pochi metri al largo della spiaggia nell’ultimo tratto meridionale della via marina cittadina prima dell’area del Tempietto. Tanta la curiosità dei passanti che osservano le imbarcazioni con l’interrogativo rispetto a cosa stiano facendo: la risposta è legata alle attività di monitoraggio dell’Università in zona. Le chiatte sono in posizione per domani, quando è programmata la rimozione dal fondale degli ancoraggi di una piattaforma in precedenza già smonta e allestita dall’Università per attività di ricerca legate al monitoraggio delle acque dello Stretto.