Reggio Calabria, all’istituto Moscato di Terreti l’evento finale del progetto “Scuola attiva kids”

13 Maggio 2022 16:46

Reggio Calabria, il plesso di Terreti dell’istituto “G. Moscato” celebra il valore dello sport

Si è tenuto giovedì 12 maggio presso il cortile della scuola primaria/infanzia di Terreti l’evento finale del progetto “Scuola attiva kids” promosso dalla Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Usr Calabria e l’atp di Reggio Calabria per la promozione dello sport nella scuola primaria. Il progetto prevedeva l’aggiunta di due ore di educazione motoria per gli alunni ed un tutor sportivo dedicato. L’evento che si è svolto in collaborazione con le famiglie, ha visto gareggiare i piccoli allievi che sono stati premiati alla fine della celebrazione. Presente il tutor sportivo Daniele, amatissimo dagli alunni, le insegnanti del plesso, i genitori e la Dirigente Avv. Lucia Zavettieri.