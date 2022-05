Reggio Calabria, imparare l’inglese divertendosi: grande partecipazione per l’evento al Parco Ecolandia | FOTO

17 Maggio 2022 16:02

Grande partecipazione sabato al Parco Ecolandia di Reggio Calabria: tanti bambini dai 6 agli 11 anni hanno vissuto un’avventura indimenticabile alla scoperta di terre magiche e creature curiose. Un possibilità di migliorare il proprio inglese grazie alla partecipazione dello staff di IH British School

Un parco rappresenta un luogo d’incontro, uno spazio fondamentale soprattutto in questo periodo storico. Quello appena passato è stato un sabato particolare per i bambini reggini, che hanno potuto trascorrere un pomeriggio tra coetanei ed imparare tante nuove nozioni della lingua inglese all’insegna del divertimento. Al Parco Ecolandia è stato possibile sfruttare gli spazi verdi e trasformarli un “luogo magico”, anche grazie alla partecipazione dei docenti dell’IH British School di Reggio Calabria. Momenti di felicità e spensieratezza necessari per i piccoli protagonisti, penalizzati dalle restrizioni della pandemia e costretti in questi due anni a dover limitare le proprie attività ludiche e sociali. Qualche ora di svago anche per i genitori, molti dei quali si sono concessi una pausa per visitare Parco Ecolandia e ammirare lo spettacolare scenario dello Stretto di Messina.



Sabato 14 maggio è stato un pomeriggio sereno con circa 120 bambini divisi per gruppi di età e livelli, che hanno percorso diverse tappe come in un circuito. Dai draghi, passando per Robin Hood: sono stati tanti i personaggi che hanno “viaggiato” per qualche ora insieme ai piccoli reggini. Attraverso dei disegni e delle sfide sono stati completati diversi compiti, fino al raggiungimento degli obiettivi. C’è stata anche la possibilità di giocare a quidditch, lo sport immaginario della saga di Harry Potter. Le attività sono state svolte con la partecipazione dei docenti esperti in lingua inglese che spiegavano e davano gli esempi per svolgere le attività, col supporto dello staff italiano. Una splendida collaborazione quella tra Parco Ecolandia e IH British School, che ha permesso ai bambini di divertirsi e, al tempo stesso, di allenare la propria conoscenza dell’inglese. L’evento si è concluso tra i sorrisi e la gioia dei più piccoli, rientrati a casa felici ed un po’ più appassionati per la lingua inglese.