Reggio Calabria: il Parco Comunale Federica Cacozza in totale abbandono | FOTO

18 Maggio 2022 15:53

Reggio Calabria, lo sfogo di un genitore sulle condizioni di degrado del Parco Comunale Federica Cacozza

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione dal Parco Comunale Federica Cacozza di Reggio Calabria per evidenziare lo stato di totale abbandono e il degrado in cui versa il luogo, posto magico per i bimbi che potrebbero giocare e stare all’aria aperta godendo delle belle giornate a cui andiamo incontro. Il lettore è un genitore che come tanti altri avrebbe piacere a trascorrere momenti piacevoli con i propri figli ma che purtroppo è costretto a rinunciare data la condizione di abbandono del Parco. Ecco le parole indignate del genitore: “stare all’aria aperta è il momento più divertente per i bambini e perché no anche per noi genitori ma ultimamente il parchetto che di solito frequentiamo è abbandonato senza alcuna manutenzione e pulizia. Possibile che non si riesca a mantenere in ordine almeno gli spazi dedicati ai più piccoli. Il nostro comune è veramente così povero? Perché non chiedere un contributo libero di ingresso così da poter fare manutenzione settimanale? C’è da stare attenti perché ora scriviamo della incuria ma a breve scriveremo di processionaria, zecche e pulci. Sicuro che dopo aver scritto a voi qualcosa si muoverà vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione. Saluti”.

Ci auguriamo quindi che chi di dovere possa intervenire per ridare decoro al Parco Federica Cacozza e ridare ai genitori l’opportunità di poter portare i bimbi all’aria aperta.