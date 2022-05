Pallacanestro Viola, l’ultima conferenza stampa è una festa! Si alza il coro: “forza Viola alè!” | VIDEO

21 Maggio 2022 00:04

Pallacanestro Viola fuori dai Playoff, ma con una grande prestazione finale che chiude una stagione pazzesca. In sala stampa scoppia la festa

Uno sweep ampiamente pronosticato dagli addetti ai lavori, confermato dal campo. La Real Sebastiani Rieti è una squadra costruita per salire in A2, la Pallacanestro Viola per salvarsi senza passare dai Playout che fino a gennaio sembravano essere la dimensione corretta in cui collocare i neroarancio. Ma sulla scia di un girone di ritorno da favola, i ragazzi di coach Bolignano hanno stupito tutti. Cuore e grinta non sono bastate contro Rieti, ma poco importa.

In Gara-3, la prima e l’unica al PalaCalafiore che ha risposto bene in termini di pubblico, i neroarancio si sono fatti valere arrivando a mettere il naso avanti nel punteggio e far vedere qualche fantasma a Contento e compagni che, a suon di triple, sono riusciti a spuntarla solo nel quarto conclusivo. La Viola lascia il PalaCalafiore sotto un diluvio di applausi, a testa altissima, chiudendo una stagione ben al di sopra delle aspettative. In conferenza stampa, nonostante l’eliminazione dai Playoff, il clima è disteso: i ragazzi ce l’hanno messa tutta, hanno raggiunto e superato l’obiettivo, hanno vissuto un sogno durato 3 gare, ma impensabile a inizio stagione. Clima goliardico, scherzi, sfottò battute: dalla barba di Lazzari al nuovo taglio (mezzo cattivo, mezzo intellettuale) di Valente. La carica di Fall, le ‘azioni di disturbo’ di Ingrosso e Duranti, la serietà (per quanto possibile!) di capitan Barrile. Un grande gruppo, una bella immagine per lo sport reggino che attraversa un periodo non di certo semplice. Il tutto si conclude con il coro: “forza Viola alè!“.