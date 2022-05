Il PalaCalafiore saluta il suo Imperatore: minuto di silenzio e striscione per Pasquale Vazzana | FOTO

1 Maggio 2022 18:52

Il PalaCalafiore dà l’addio a Pasquale Vazzana: esposto un dolce striscione e osservato un minuto di silenzio per l’Imperatore della Pallacanestro Viola

La Pallacanestro Viola, i tifosi e tutte le persone che almeno una volta, entrando al PalaCalafiore, hanno avuto a che fare con lui, si sono riuniti quest’oggi, in occasione della partita fra Pallacanestro Viola e Virtus Arechi Salerno, per tributare un doveroso omaggio a Pasquale Vazzana, scomparso nelle ultime ore. Molto più che un semplice custode, vera e propria anima del palazzetto di Pentimele con il suo sorriso e il suo carattere, sarà sempre presente con uno striscione appeso a bordo campo nel quale si legge: “Pasquale questo posto rimarrà sempre il to impero! Per sempre nei nostri cuori, imperatore!”. Osservato anche un minuto di silenzio da parte dei giocatori in campo e dei tifosi sugli spalti, interrotto solo nel finale da uno scrosciante applauso.